Названы крупнейшие интернет-магазины и торговые площадки в России

В сети появился обширный рейтинг интернет-магазинов и площадок электронной торговли в России. Информацией поделился Алексей Петровский, эксперт в области электронной коммерции и онлайн-рекламы.
От обычных рейтингов, данный отличается обширностью — он включает 138 различных ресурсов. Статистика была собрана по заказу CityAds Media.
Лидируют в списке «Авито», AliExpress и Яндекс. Маркет. Причём отрыв онлайн-площадки «Авито» от AliExpress на втором месте составляет почти вдвое по ожидаемой выручке в миллиардах рублей — 344,13 против 183,24 млрд.
На четвёртом месте находится интернет-магазин Wildberries, также отстающая от Яндекс. Маркета более чем вдвое — 71,51 против 144,51 млрд рублей. Замыкает пятёрку лидеров Ozon.