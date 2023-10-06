Названы лучшие и худшие руководители IT-компаний по мнению сотрудников

В то время как всего четверо из ста сотрудников компании X одобряют действия их генерального директора Линды Яккарино.

Эти данные основаны на ответах 13 171 профессионала из США, которые приняли участие в опросе в августе.

Тим Кук, генеральный директор Apple, уступает лишь руководителям NVIDIA, Walmart и Palo Alto Networks.

Так, Дженсен Хуанг из NVIDIA занимает первое место с рейтингом одобрения в 96%. У Тима Кука рейтинг одобрения составляет 83%.

Другие позиции одобрения генеральных директоров технологических компаний включают: Марка Цукерберга с 45%, Сатья Наделлу из Microsoft с 30%, Сундара Пичая из Google с 26% и Энди Джесси из Amazon с 10%.

Стоит отметить, что рейтинг одобрения Линды Яккарино составляет всего 4%, что лучше, чем у Эвана Шпигеля из Snap с рейтингом в 3%. Наименьший рейтинг одобрения среди сотрудников имеют генеральные директоры Western Digital и Nordstrom — 0%.