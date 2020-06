Названы лучшие игры и приложения для Apple устройств

Так, в число лучших игр вошли четыре тайтла, в числе которых интерактивная поэзия Sayonara Wild Hearts, доступная для iPhone, iPad, Mac и AppleTV, приключенческая головоломка Sky: Children of the Light, которую можно установить на iPhone и iPad. Также лучшими были названы игры Song of Bloom для iPhone и iPad и Where Cards Fall, которая доступна на iPhone, iPad, Mac и AppleTV.

В числе лучших приложений, в свою очередь, оказались мобильный фоторедактор Darkroom, программа для рисования на iPad Loom, а также Sharp 3D CAD modeling и StaffPad для фирменных планшетов.