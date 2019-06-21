Названы лучшие изобретения россиян

Роспатент опубликовал список «100 лучших изобретений 2018 года», собранный после анализа патентного массива за прошедший год. Всего за 2018 год ведомство выдало 35 774 патента.

Из самого интересного Роспатент особо выделяет несколько изобретений. Так, Санкт-Петербургский государственный университет получил патент на способ получения наноструктурного сплава титан-никель с эффектом памяти формы, а коллектив авторов из Татарстана — на уникальную в мировом масштабе технологию электрохимической переработки золотосодержащего сплава.

Институт химии Дальневосточного отделения Российской Академии Наук разработал способ иммобилизации радионуклидов, позволяющий, в том числе, создавать керамические саркофаги нового поколения для радиоактивных отходов, а Институт катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН — катализатор гидрокрекинга углеводородного сырья, позволяющий получать высококачественные продукты из тяжелой нефти. Искать полезные ископаемые поможет совместная разработка уже упомянутого СПбГУ и британской компании Минерал Эксплорейшен Нетворк Лимитед — геохимический способ поиска месторождений полезных ископаемых.

Изобретатели России в 2018 году научились выращивать искусственные алмазы и новым способом получать графен. Исследовательские коллективы создали миниатюрный рентгеновский излучатель и «электронный нос», распознающий даже небольшую концентрацию токсичных газов. В области медицины придумали, как гарантировать сохранность органов для трансплантации и как разрушать опухолевые ткани без хирургического вмешательства. Новый пептидный модулятор эффективен для лечения расстройств памяти, а с помощью нового гемотеста можно объективно прогнозировать исход комы и бессознательных состояний.

В сфере IT-технологий среди патентов отмечены новое цифровое устройство для построений прогнозов и работы с большими данными (BigData), способ защиты информации при копировании на внешние носители, система для обработки запросов на транзакцию в распределенных системах обработки данных, а также получение ключей шифрования с повышенной криптостойкостью.