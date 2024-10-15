Названы лучшие обогреватели для экономии электроэнергии

Эксперт из МЭИ Михаил Горелов рассказал о восьми типах обогревателей, начиная от простых масляных и заканчивая современными инфракрасными. Хотя разные устройства имеют разные ценовые категории, все они могут потреблять приличное количество электроэнергии. Горелов отметил, что для того, чтобы сэкономить, нужно обратить внимание не только на эффективность, но и на наличие регуляторов на приборах.

Горелов выделил несколько популярных типов обогревателей. Например, масляные радиаторы — это одни из самых доступных, но у них есть свои недостатки. Они прогреваются медленно, могут пересушивать воздух и не всегда равномерно распределяют тепло. Конвекторы более безопасны и лучше регулируют климат в помещении, но тоже не всегда идеальны по уровню энергопотребления. Их рекомендуется ставить в местах с хорошей циркуляцией воздуха.

Другие варианты, такие как тепловентиляторы, обеспечивают равномерный прогрев, но сильно шумят и сушат воздух. Инфракрасные обогреватели быстро нагревают не воздух, а поверхности, но могут быть опасны при неправильном использовании. Таким образом, перед тем, как выбрать обогреватель, важно учитывать, как именно вы будете его использовать. Правильный выбор поможет не только создать комфорт, но и сэкономить на электричестве.