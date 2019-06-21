Названы лучшие производители премиальных смартфонов

В данном сегменте наблюдается заметный спад — за квартал было продано на 8% меньше, чем в аналогичном периоде год назад. Лидером рынка премиальных смартфонов остаётся американская компания Apple, она занимает долю в 47%. Однако она переживает спад, превышающий общее снижение продаж — её поставки упали на 20%.

На втором месте находится Samsung с долей в 25%, на третьем — Huawei с 16%, на четвёртом и пятом — OnePlus и Google с 2% у каждой.

Северная Америка остаётся крупнейшим потребителем таких смартфонов — на долю этого региона приходится 30% всех продаж. Китай на втором месте с 26%.