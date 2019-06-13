Названы лучшие способы испортить о себе впечатление в сети

На новостном социальном ресурсе Reddit появилось обсуждение, где пользователи делятся верными способами «загубить» свой онлайн-профиль.

Пользователи перечисляют самые неприятные и претенциозные высказывания, которые встречались им в онлайн-профилях. За пару дней существования обсуждение набрало 17,5 тысяч комментариев и более 41 тысяч лайков.

Многих раздражают пользователи, которые врут о своей работе или слишком гордятся ей . Одними из самых раздражающих заявлений стали указания на «самозанятость» и владение собственным бизнесом без указания конкретики по отрасли и других подробностей. Один из пользователей отметил, что в таких случаях он сразу думает о наркоторговле.

Также раздражают должности по типу «генеральный директор ФИО Индастрис», что в наших реалиях это могло бы выглядеть как «Генеральный директор ИП Вася Пупкин», или «пафосные» места работы вроде «Тяжёлая школа жизни». У многих портится впечатление о человеке при упоминании сетевого маркетинга.

Один из пользователей рассказал о девушке, которая прямо в профиле упомянула все страны, в которых она побывала, отметила, что Франция и Китай ей не понравились, а также сообщила, что если вы хотите с ней встречаться, то вам стоит свозить её в «крутое» место.

Также раздражают профили с точными требованиями к партнёрам — рост, вес и доход. Загадочность тоже нынче не в чести. Высказывания вроде «Я не такой, как все» или «Ты знаешь мое имя, а не мою историю» вызывают неприязнь.