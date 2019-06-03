Названы лучшие способы защититься от мужчин на улице

Писательница Амандой Дейберт (Amanda Deibert) запустила в сети обсуждение способов, с помощью которых женщины могут защититься на улице.

Изначально Дейберт увидела в одной из групп своей матери в Facebook обсуждение способов защиты во время пробежки и решила вынести обсуждение на более широкую аудиторию среди своих подписчиков. Тред в Twitter стал вирус и набрал пару тысяч комментариев.

Многие ответившие носят с собой холодное оружие и дают его своим близким. Так одна пользовательница рассказала, как её дочь носит специальный жилет, в котором удобно прятать нож. А с оружием её научил обращаться племянник, бывший «морской котик».

Некоторые свою защиту не прячут — одна из девушек бегает с молотком, а другие — просто строят маршрут по людным освещённым местам, но ежедневно меняют его. Некоторые берут в руку в опасных местах ручку или ключи, чтобы использовать их как оружие в случае чего.

Ряд пользователей довольствуются сопровождением собаки. Одна экстравагантная особа берёт на пробежку не только собаку, но и сына в костюме ниндзя с клюшкой для гольфа.