Названы «любимые» цвета смартфонов у россиян

Названы «любимые» цвета смартфонов у россиянРеже всего люди выбирают телефоны белые телефоны
Сейчас телефоны выпускают линейками по 4-5 цветов, какие из них пользуются большей популярностью? Какого цвета ваш телефон?
По результатам опроса компании Realme, при выборе нового смартфона россияне всё ещё предпочитают классические цвета, но часть покупателей также привлекают оттенки с красивыми названиями. Чёрный цвет выбирают четверть опрошенных, а синий и металлические цвета — по 14%. Белый цвет не очень популярен — его предпочитают только 6% респондентов. Примерно 8% готовы приобрести смартфон в более редких цветах, таких как зелёный, фиолетовый или перламутровый.
Вместе с этим, поэтичные названия цветов, такие как «галактический чёрный» или «огненный красный», привлекают большую часть потенциальных покупателей. Более половины респондентов положительно относятся к тому, когда производители называют оттенки своих моделей именно так.
Важно отметить, что цвет смартфона хоть и важен для многих респондентов при выборе нового устройства, но не является определяющим фактором. Только 14% опрошенных готовы переплатить, чтобы приобрести модель именно в понравившемся цвете.
В опросе приняли участие 2883 респондента старше 18 лет, интересующихся технологиями и мобильными устройствами.