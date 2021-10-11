Названы люди, которым нельзя есть хурму

Врач обратила внимание не только на вред данной ягоды, но и на ее пользу. В частности, сообщается, что этот продукт является диетическим — его калорийность составляет всего 50–55 килокалорий на 100 граммов. Помимо прочего хурма богата полезными микроэлементами, в числе которых йод, железо, магний, калий, кальций, фосфор, марганец, витамин А, Е, С, В, бета-каротин и пектины.

В тоже время злоупотребление данного продукта чревато расстройством желудка. Оптимальнее всего употреблять не более одной хурмы в день. В то же время, некоторым людям и вовсе стоит отказаться от хурмы. Речь о страдающих сахарным диабетом, геморроем, диареей и запорами людях.

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