Названы максимально подорожавшие продукты с начала кризиса

Так, наибольший рост с 2013 года заметен в цене сливочного масла (+79%), белокочанной капусты (+62%) и мороженой рыбы (+68%). Помимо этого, цена увеличилась и на товары, активно производимые в России и до наступления кризиса: подорожало подсолнечное масло (+35%), пшеничная мука (+25%) и макароны (+34%). Исключением из общей тенденции роста выступает картошка — цена на нее за последние пять лет практически не изменилась. Меж тем в KPMG отметили, что рост цен по большей части связан с тем, что российское производство очень сильно зависит от иностранных поставщиков. Наши компании закупают за рубежом не только сырье, но также оборудование, корм для животных и посадочный материал.