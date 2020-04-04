Названы места с самым высоким риском заражения коронавирусом

Так, основным местом заражения на сегодняшний день являются продуктовые магазины. В связи с этим врач отметил важность соблюдения мер предосторожности при возникновении необходимости выбраться в магазин. ”Сейчас начали уже выдавать одноразовые перчатки целлофановые. Можно, собственно говоря, прийти в своих перчатках резиновых и не снимать их весь период нахождения в продуктовом магазине”, - сообщил Зайцев, отметив, что следует ограничить прикосновения к лицу, в частности, ни в коем случае не “слюнявить целлофановые пакеты” для их раскрытия. Кроме того, по словам врача, необходимо минимизировать пребывание в магазине, поскольку чем дольше человек в нем находится - тем выше риски заражения. Также не следует пренебрегать соблюдению безопасной дистанции между другими покупателями.

Вторым потенциальным местом заражения являются аптеки, что, в свою очередь, обусловлено тем, что в них могут обращаться как здоровые, так и инфицированные коронавирусом люди. Также специалист отметил существование рисков инфицирования на автозаправках, в которых заправка автомобиля осуществляется не специальным персоналом.