Названы методы уменьшить уровень холестерина без таблеток

Также методом снижения “вредного” холестерина является добавление в рацион рыбьего жира. Отмечается, что он принимает участие в обмене холестерина, способствуя его выводу из крови, оснащая им органы и ткани, которым он необходим. Специалист порекомендовала добавить в рацион овсянку, а также овсяные отруби и чеснок. Помочь уменьшить уровень холестерина также способны такие фрукты, как яблоки и цитрусовые.

Стоит отметить, что совсем избегать холестерина в продуктах не стоит, ведь организм нуждается в нем в определенных количествах. В частности, можно позволить себе употребить 12 граммов сливочного масла в день, а также одно яйцо и порядка 80 граммов телячьей печени.