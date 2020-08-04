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Названы методы уменьшить уровень холестерина без таблеток
Данный показатель можно регулировать рационом питания
Российским врачом-кардиологом Ольгой Молчановой были названы методы уменьшить уровень холестерина без таблеток. Так, достичь этого можно, по словам специалиста, заменив сливочное масло на льняное.
Также методом снижения “вредного” холестерина является добавление в рацион рыбьего жира. Отмечается, что он принимает участие в обмене холестерина, способствуя его выводу из крови, оснащая им органы и ткани, которым он необходим. Специалист порекомендовала добавить в рацион овсянку, а также овсяные отруби и чеснок. Помочь уменьшить уровень холестерина также способны такие фрукты, как яблоки и цитрусовые.
Стоит отметить, что совсем избегать холестерина в продуктах не стоит, ведь организм нуждается в нем в определенных количествах. В частности, можно позволить себе употребить 12 граммов сливочного масла в день, а также одно яйцо и порядка 80 граммов телячьей печени.