Названы методы восстановления легких после COVID-19

Так, по словам специалиста, эффективными для разработки легких являются специальные виды массажа, способные увеличить процентное содержание кислорода в крови. Кроме того, массаж может повлиять и на работу ворсинчатого эпителия бронхов. Врач отметил, что определенный массаж должен быть подобран индивидуально с учетом степени поражения легких. Также специалист сообщил, что массажи сочетаются и с другими методами лечения.

”Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме. Лучше, если это комплекс. Изолированно каждый метод работает, но не так эффективно, как в комплексе”, — поделился врач.

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