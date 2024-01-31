Названы минусы главной функции шлема Apple Vision Pro

Эта функция позволяет пользователям видеть окружающий мир через встроенные камеры шлема и предназначена для создания усовершенствованного AR-опыта. Однако, как выяснилось, технология имеет ряд ограничений.

Среди основных проблем, выявленных в ходе обзоров стоит отметить заметный эффект размытия при движении головы, особенно в условиях низкой освещенности, что приводит к искажению прямых линий.

Кроме того, в тех же условиях повышенный уровень ISO приводит к снижению общей четкости изображения.

Вместе с тем пользователи сталкиваются с колебаниями яркости дисплея в различных световых условиях и ограниченным диапазоном цветопередачи, что делает некоторые цвета менее насыщенными по сравнению с реальным восприятием.

Кроме того, устройство имеет ограниченный угол обзора и страдает от небольших искажений и гало на краях линз. Высококонтрастные сцены могут вызывать блики на линзах, ухудшая качество изображения.