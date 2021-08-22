Названы мобильные приложения, занимающие наибольшее место на смартфоне

Она отметила, что при выявлении приложений, которые занимают больше всего места на устройстве, необходимо учитывать операционную системы, а также тип и версию программ. Так, чем больше у приложения функций, тем больше оно “весит”. В частности, если фонарик займет минимальное количество места на устройства, то такие программы, как Яндекс.Go, являются самыми “многовесными”.

В число программ, которые занимают много места, можно отнести и приложения, которые используют память и хранят там данные, к примеру чаты, музыкальные сервисы или библиотеки.

“Дело в том, что в них нередко хранится по несколько копий одного объекта — например, картинки, фото или аудиофайла. Это происходит из-за того, что крупные приложения делают несколько команд разработчиков, и каждая отвечает только за свой функционал программы”, — объяснила Гильфанова.