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Названы мобильные приложения, занимающие наибольшее место на смартфоне

Чем больше функций в программе — тем больше она "весит"
Аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова рассказала о приложениях, которые занимают наибольшее место на смартфоне.
Названы мобильные приложения, занимающие наибольшее место на смартфоне

Она отметила, что при выявлении приложений, которые занимают больше всего места на устройстве, необходимо учитывать операционную системы, а также тип и версию программ. Так, чем больше у приложения функций, тем больше оно “весит”. В частности, если фонарик займет минимальное количество места на устройства, то такие программы, как Яндекс.Go, являются самыми “многовесными”.

В число программ, которые занимают много места, можно отнести и приложения, которые используют память и хранят там данные, к примеру чаты, музыкальные сервисы или библиотеки.

Дело в том, что в них нередко хранится по несколько копий одного объекта — например, картинки, фото или аудиофайла. Это происходит из-за того, что крупные приложения делают несколько команд разработчиков, и каждая отвечает только за свой функционал программы”, — объяснила Гильфанова.