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Названы наиболее уязвимые перед пневмонией россияне
Об этом рассказали представители Роспотребнадзора
Представители Роспотребнадзора назвали наиболее уязвимых перед пневмонией россиян. Об этом специалисты сообщили изданию ТАСС.
Так, согласно опубликованной информации, взрослые россияне, проживающие в городских условиях, составляют 70% среди всех заболевающих внебольничными пневмониями в стране. В то же время в ведомстве отметили, что заболеваемость внебольничными пневмониями неоднородна в стране и снижена в летний период.
Специалисты сообщили, что очаги пневмонии возникают в семьях и организованных коллективах ввиду поздней изоляции инфицированных ОРВИ. Также такая ситуация может возникнуть из-за несоответствия нормам работы вентиляции, а также несоблюдения правил по воздухообмену. Заражения могут возникать и из-за большого количество людей в одном помещении или в связи с низкой температуры воздуха в нем.