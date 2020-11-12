Названы наиболее уязвимые перед пневмонией россияне

Так, согласно опубликованной информации, взрослые россияне, проживающие в городских условиях, составляют 70% среди всех заболевающих внебольничными пневмониями в стране. В то же время в ведомстве отметили, что заболеваемость внебольничными пневмониями неоднородна в стране и снижена в летний период.

Специалисты сообщили, что очаги пневмонии возникают в семьях и организованных коллективах ввиду поздней изоляции инфицированных ОРВИ. Также такая ситуация может возникнуть из-за несоответствия нормам работы вентиляции, а также несоблюдения правил по воздухообмену. Заражения могут возникать и из-за большого количество людей в одном помещении или в связи с низкой температуры воздуха в нем.