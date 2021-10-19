Названы наиболее востребованные среди россиян лекарства для лечения коронавируса

В первую очередь стоит отметить, что все названые препараты прошли цифровую маркировку, поэтому каждая упаковка подсчитана, что даёт гарантии верности статистики.

По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, цифровая маркировка даёт полную и точную статистику по лекарствам, что позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки. «На сегодняшний день 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот, промаркировано. В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тысяч участников из них 438 производителей», — отметил специалист.

По статистике в период 2020-2021 годов, по данным системы маркировки «Честный знак», самыми востребованными среди населения для лечения коронавируса стали: «Цефтриаксон», с августа 2020 года продано 32 млн упаковок, «Парацетамол» — 31 млн упаковок, «Азитромицин», за указанный период было продано 12 млн упаковок.

Также подсчитан и своеобразный топ-10, в который помимо названных вошли следующие препараты: «Арбидол», продано 11 млн упаковок, «Дексаметазон», «Амоксиклав», «Цефотаксим» — по 5 млн, «Амоксицилин» и «Эликсис» — по 4 млн, «Левофлоксацин» — более 3 млн упаковок.