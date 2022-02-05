Названы настораживающие симптомы омикрон-штамма, при которых необходимо обратиться к врачу

Эксперт отметил, что при «Омикроне» могут наблюдаться такие симптомы, которые прямо указывают на необходимость обращения к врачу. Это лихорадка, продолжающаяся более трёх дней, одышка и пониженное насыщение кислородом.

И если насыщение кислородом можно измерить только с помощью пульсоксиметра, то остальные симптомы можно определить по субъективным критериям: нехватке воздуха и одышке в состоянии покоя.

Также Поздняков объяснил, что симптомы омикрон-штамма отличаются от клиники других штаммов по причине того, что этот вариант зародился в уже вакцинированной среде и заражаются им привитые или переболевшие. Такие люди лучше защищены. Но у невакцинированных «Омикрон» протекает, как и уханьский штамм, при нём так же наблюдаются температура и одышка.

«Как стало понятно за эти два года, две вещи, которые требуют безусловного вызова врача, — стойкая лихорадка более трёх дней и снижение насыщения кислородом. А если есть одышка — это прямо повод добиваться врача», — предупредил специалист.

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