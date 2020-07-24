Названы недорогие смартфоны Xiaomi, которые уже получили стабильную версию MIUI 12

Как оказалось, прямо сейчас успешно обновиться могут владельцы Xiaomi Mi 9 SE, Mi CC9 Pro, Redmi 10X и Redmi 10X Pro. При этом, что интересно, в данном списке есть достаточно старое устройство, а именно Mi 9 SE, релиз которого состоялся еще в начале 2019 года. Прямо сейчас обновление могут скачать пользователи китайской версии прошивки, но уже со дня на день оно должно появиться и у пользователей MIUI Global.

Напомним, что отличительными особенностями новой MIUI 12 стали переработанный дизайн, новый центр управления (который явно разрабатывался с оглядкой на таковой в iOS 13) и множество других мелких доработок.