Названы новогодние предпочтения россиян в еде

Оказалось, что 90% опрошенных потратят на новогодний стол не более 10 тысяч рублей, а остальные 10% — от 15 тысяч.

Касательно еды, предпочтениями у старшего поколения оказались красная икра и холодец. У множества опрошенных превалируют традиционные блюда: салат оливье, колбасы, фрукты, овощи, мясо и сыр. Причём мужчины предпочитают мясо и винегрет, а женщины — бутерброд с красной икрой. У молодёжи — салат «Цезарь» и салаты с крабовыми палочками. А 60% участников опроса поставят на стол торты, пирожные и другие сладости.

Опрос также показал, что россияне для новогоднего стола будут готовить сами, только 3% закажут всё готовое, при этом в 50% случаев это будут роллы.

Из алкоголя по прежнему популярны игристое вино и шампанское, 40% будут пить красное и белое вино. Больше 60% мужчин, участвовавших в опросе, поставят на стол крепкие напитки, включая чачу и текилу. Среди женщин любительниц крепкого алкоголя в 2 раза меньше. Вообще без спиртного Новый год встретят 11% опрошенных мужчин и 14% женщин.