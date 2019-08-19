Названы новые ограничения по использованию смартфонов в школах России

”Анализ международного опыта показал, что ранний возраст начала использования устройств мобильной связи и длительные накопленное время их использования являются факторами, ведущим к нарушениям психики”, — говорится в рекомендации об использовании устройств мобильной связи в школах.

Так, правительство предложило каждому учебному заведению в стране предусмотреть отдельные места для хранения мобильных телефонов школьников, при этом не забыв согласовать пути для коммуникации родителей с детьми, в случае такой необходимости. Также было предложено ограничить использование школьниками смартфонов во время учебного дня и порекомендовать родителям, учителям и ученикам переводить при входе в школу устройства в “беззвучный режим”.