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Названы новые технологии, которые внедрят в PlayStation 5

Именно они позволят еще большему числу игроков перейти на “цифру”
До конца 2020 года что Microsoft, что Sony должны выпустить новое поколение консолей — Xbox Series X и PlayStation 5 соответственно. И если об устройстве от первых известно очень и очень многое, то японская компания продолжает хранить молчание в большинстве вопросов, касающихся их девайса. К счастью, в сети есть немало авторитетных информаторов, которые и в этот раз назвали новейшие технологии, которые внедрят в PlayStation 5.

Судя по данным, опубликованным бразильским изданием Tecnoblog, новинка от Sony получит поддержку таких технологий передачи данных, как Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Учитывая, что оригинальная PlayStation 4 (не Pro-версия) оснащена лишь поддержкой Wi-Fi 4, такой заметный скачок должен крайне положительно сказаться на скорости загрузки игр и прочих материалов из PlayStation Network. Напомним, что Wi-Fi 6 допускает возможность скачивания данных из сети на скоростях до 9,6 Гбит/сек, что примерно в 32 раза быстрее, чем было на PlayStation 4.

Релиз новой консоли Sony ожидается в период рождественских праздников 2020 года. Если верить более ранним данным инсайдеров, цена PlayStation 5 в версии без оптического привода составит 400 долларов, а в версии с приводом — 500 долларов.