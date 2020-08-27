Названы новые технологии, которые внедрят в PlayStation 5

Судя по данным, опубликованным бразильским изданием Tecnoblog, новинка от Sony получит поддержку таких технологий передачи данных, как Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Учитывая, что оригинальная PlayStation 4 (не Pro-версия) оснащена лишь поддержкой Wi-Fi 4, такой заметный скачок должен крайне положительно сказаться на скорости загрузки игр и прочих материалов из PlayStation Network. Напомним, что Wi-Fi 6 допускает возможность скачивания данных из сети на скоростях до 9,6 Гбит/сек, что примерно в 32 раза быстрее, чем было на PlayStation 4.

Релиз новой консоли Sony ожидается в период рождественских праздников 2020 года. Если верить более ранним данным инсайдеров, цена PlayStation 5 в версии без оптического привода составит 400 долларов, а в версии с приводом — 500 долларов.