Названы обязательные для скачивания пожилыми людьми приложения

Керценбаум обратил внимание на то, что телефонные мошенники зачастую выбирают в качестве жертв пожилых людей. Как раз для того, чтобы избежать кражи денег ввиду доверчивости последних и рекомендуется скачивать на их смартфоны определенные программы.

По словам специалиста, необходимо скачать приложения, способные определять номер и выдавать информацию о его владельце. Благодаря такой программе пожилые люди смогут игнорировать мошенников.

“Люди, которые хотят легко нажиться на стариках, находятся везде и всегда. Нужно соблюдать меры предосторожности. Если у родственника телефон не кнопочный, а смартфон на Android или iOS, то надо ставить приложения-определители”, — посоветовал специалист.