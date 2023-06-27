Названы ограничения VR-режима шлема Apple Vision Pro

Данное ограничение было введено в ответ на проблемы, связанные с безопасностью, которые часто встречаются в видеороликах на YouTube.

Однако некоторые критики полагают, что это может быть слишком строгим ограничением для определённых видов игр, а также создавать препятствия для коммерческого и промышленного использования шлема.

Ханс Карлссон, ведущий технолог VR в креативном агентстве Mimir, высказал свое несогласие с таким ограничением. Он отметил, что Apple VR перестаёт работать, когда пользователь перемещается более чем на 1,5 метра.

Это, как считает эксперт, ограничивает возможности использования данной технологии. Таким образом, некоторые объёмные видео или активные игры, требующие большей свободы перемещения, могут быть недоступны на гарнитуре.

Напомним, что релиз новинки ожидается уже в начале 2024 года по цене в $3500.