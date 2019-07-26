Названы опасности сидячей работы и постоянного контакта с гаджетами

Врач-травматолога из клиники академика Ройтберга и член Российского артроскопического общества Москальченко Андрей разъяснил опасности сидячей работы и постоянного контакта с гаджетами.

Офисная работа, сопряженная с постоянным использованием компьютера имеет большой недостаток в виде дискомфорта, который возникает в связи с длительным нахождением в одном и том же положении.

Недостаток движения, с которым сталкиваются многие офисные работники, чреват для организма большими неприятностями в будущем: в значительной степени возрастает риск развития сердечно сосудистых заболеваний, деменции, диабета второго типа, рака толстой кишки и груди.

Человек, работающий на компьютере в неудобном положении в течение длительного времени - несколько часов в сутки - подвергает внутренние структуры кистей и лучезапястных суставов многократно повторяющимся малоамплитудным динамическим и статическим нагрузкам. Человеческий организм является саморегулирующейся структурой, но если перегрузка запредельная, то эти механизмы не справляются и возникают внутренние конфликты скользящих структур кисти.

Чтобы снизить риски эксперт рекомендует следующее:

положение за столом – между голенями и полом 90 градусов, колени в положении 90 градусов, локти тоже или слегка согнуты

чаще используйте клавиатуру для ввода, чем мышь, лучше тачпад, чем мышь

клавиши клавиатуры должны нажиматься плавно и легко, без щелчков и с минимальным усилием

кисть должна быть в положении легкого тыльного сгибания до 10 градусов

во время печати кисть и предплечье должны представлять собой единую структуру, без движений в лучезапястном суставе, путем перемещения всей руки, предплечье не должно лежать на столе

в течение часа работы кисти 3-5 минут уделять производственной гимнастике

укреплять мышцы предплечий и кистей: игра в настольный теннис, хоккей или футбол

Самым эффективным способом профилактики развития проблем со здоровьем вследствие сидячей работы и постоянного контакта с гаджетами являются занятия физкультурой в спортивном зале или на открытом воздухе, плавание в бассейне, желательно 2-3 раза в неделю.