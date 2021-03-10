Названы опасные для регулярного потребления продукты

Так, специалисты отметили, что от переедания за один день человек не умрет, однако если это делать на протяжении длительного времени, ядовитые вещества начнут скапливаться в организме. По их словам, самым опасным продуктом является жареная колбаса. Дело в том, что она содержит в себе чрезмерное количество соли и жира. Частое ее употребление чревато развитием рака и сердечно-сосудистых болезней.

В число опасных продуктов специалисты отнести консервы, поскольку в их составе есть бисфенол, который провоцирует бесплодие у женщин и нарушение развития у детей. Также с этот список попали пончики и попкорн. Помимо прочего, женщинам посоветовали ограничить употребление простых углеводов до 40-50 граммов в день.