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Названы опасные для слуха наушники

Лучше всего отдавать предпочтение накладным наушникам с шумоподавлением
Вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев назвал опасные для слуха наушники. При этом специалист отметил, что качественные наушники известных брендов являются весьма безопасными.

По словам специалиста, на сегодняшний день востребованностью пользуются наушники-вкладыши, которые удобны за счет небольших габаритов. В то же время, их конструкция помогает избежать проникновения посторонних шумов.

”Однако при всех плюсах именно такие наушники являются самыми опасными для использования: находясь глубоко в ушном канале, они оказывают колоссальное давление на внутреннее ухо даже на средней громкости”, — предупредил эксперт.

По мнению Нерюева, лучше всего отдавать предпочтение накладным наушникам с шумоподавлением. По его словам, они не только не представляют опасность для слуха, но и выдают более качественный в сравнении с вкладышами звук. В то же время, специалист напомнил о том, что стоит следить за громкостью и временем эксплуатации. Так, к примеру, негативное влияние оказывается при прослушивании музыки на уровне 110-120 децибел в и без того шумном общественном транспорте.