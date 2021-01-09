Названы опасные для слуха наушники

По словам специалиста, на сегодняшний день востребованностью пользуются наушники-вкладыши, которые удобны за счет небольших габаритов. В то же время, их конструкция помогает избежать проникновения посторонних шумов.

”Однако при всех плюсах именно такие наушники являются самыми опасными для использования: находясь глубоко в ушном канале, они оказывают колоссальное давление на внутреннее ухо даже на средней громкости”, — предупредил эксперт.

По мнению Нерюева, лучше всего отдавать предпочтение накладным наушникам с шумоподавлением. По его словам, они не только не представляют опасность для слуха, но и выдают более качественный в сравнении с вкладышами звук. В то же время, специалист напомнил о том, что стоит следить за громкостью и временем эксплуатации. Так, к примеру, негативное влияние оказывается при прослушивании музыки на уровне 110-120 децибел в и без того шумном общественном транспорте.