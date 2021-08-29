Названы опасные для здоровья способы вылечить простуду

Специалист отметил, что осеннюю простуду многие ошибочно считают не нуждающимся во врачебной помощи заболеванием. Именно такой тип людей всячески стремится «лечиться самостоятельно с помощью методов народной или "деревенской" медицины».

По мнению врача, некоторые из таких методов не просто бесполезны, но даже вредны. К таковым, например, можно отнести поход в баню, передаёт слова эксперта РИА Новости.

Ещё одним сомнительным методом самолечения Зайцев назвал «вставление» в ноздри ломтиков лука или чеснока. Это может привести к сильному раздражению и даже ожогу слизистой.