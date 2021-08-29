Названы опасные для здоровья способы вылечить простуду

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Названы опасные для здоровья способы вылечить простудуИ все они достаточно популярны в народе
На носу осень, а это значит, что впереди пора сезонных заболеваний. О том, какими методами не стоит лечиться, рассказал врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.
Специалист отметил, что осеннюю простуду многие ошибочно считают не нуждающимся во врачебной помощи заболеванием. Именно такой тип людей всячески стремится «лечиться самостоятельно с помощью методов народной или "деревенской" медицины».
По мнению врача, некоторые из таких методов не просто бесполезны, но даже вредны. К таковым, например, можно отнести поход в баню, передаёт слова эксперта РИА Новости.
Ещё одним сомнительным методом самолечения Зайцев назвал «вставление» в ноздри ломтиков лука или чеснока. Это может привести к сильному раздражению и даже ожогу слизистой.