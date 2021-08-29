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Названы опасные для здоровья способы вылечить простуду

И все они достаточно популярны в народе
На носу осень, а это значит, что впереди пора сезонных заболеваний. О том, какими методами не стоит лечиться, рассказал врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.
Названы опасные для здоровья способы вылечить простуду

Специалист отметил, что осеннюю простуду многие ошибочно считают не нуждающимся во врачебной помощи заболеванием. Именно такой тип людей всячески стремится «лечиться самостоятельно с помощью методов народной или "деревенской" медицины».

По мнению врача, некоторые из таких методов не просто бесполезны, но даже вредны. К таковым, например, можно отнести поход в баню, передаёт слова эксперта РИА Новости.

Ещё одним сомнительным методом самолечения Зайцев назвал «вставление» в ноздри ломтиков лука или чеснока. Это может привести к сильному раздражению и даже ожогу слизистой.