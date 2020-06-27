Названы опасные последствия введения вакцины от COVID-19

Так, специалист отметил, что на данный момент ученые отслеживают случаи, когда после введения вакцины от коронавируса у добровольцев поднимается температура более 38,6 градусов. Данное состояние, по словам Костинова, может наблюдаться более двух дней. Согласно данным эксперта, к опасным последствиям введения вакцины от коронавирусной инфекции нового типа можно отнести и покраснения кожного покрова, а также уплотнение в месте укола, размер которого более 8 см.

Известно, что на сегодняшний день в России проводятся клинические испытания отечественной комбинированной векторной вакцины от коронавирусной инфекции на военнослужащих. По результатам первых семи дней испытаний специалисты сообщили, что ни у одного из добровольцев побочных эффектов зафиксировано не было.