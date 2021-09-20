Названы опасные продукты для переболевших COVID-19

Специалист отметил, что у людей с постковидным синдромом фиксируется рост воспалительной активности в организме, что также наблюдается и при гипертонии, атеросклерозе, раке и воспалительных болезнях соединительных тканей.

В данном случае стоит ограничить употребление ряда продуктов. В частности тех, что содержат сахар и имеют высокий гликемический индекс. К таким можно отнести изделия из просеянной муки, картофель, рис.

“Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки”, — предупредил Гинзбург.