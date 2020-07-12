Названы опасные температуры для собак в автомобилях

В ходе исследования специалисты на протяжении двух лет анализировали внутреннюю температуру машин. Благодаря этому выяснилось, что температура, фиксируемая внутри автомобиля, является высокой в течение всего года, что является угрозой для питомца. В частности, температура в машинах, вне зависимости от времени года, превышает 25 градусов, что может спровоцировать перегрев у пород с плоскими мордами, таких как бульдог и мопс. Отмечается, что выше всего температура в машине фиксируется в районе 16-17 часов вечера. Так, именно в это время она может превышать отметку в 35 градусов, тогда как усредненной комфортной температурой для собак считается 12-25 градусов.

В случае пребывания собаки в месте с температурой выше 35 градусов, животное может начать активнее дышать, однако ввиду если животное находится в этот момент в автомобиле - дышать становится тяжелее, что усугубляется отсутствием циркуляции воздуха и влажности. Это, в свою очередь, может спровоцировать снижение скрытного теплообмена. В случае отсутствия лечения теплового удара у собаки - питомец может погибнуть.