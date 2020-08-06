Названы основные особенности людей с высоким уровнем интеллекта

Изучением людей с высоким интеллектом занимались ученые из британского Университета Ньюкасла. По их словам, подобный тип людей чаще остальных проявляют повышенную восприимчивость к неприятным звукам, которую также называют мизофонией. Есть предположения, что связано это банально с более высокой электрической активностью их мозга.

При этом эксперты также отметили, что люди, одаренные интеллектом выше среднестатистического, склонны к нарушениям психики, таким как, например, биполярное расстройство личности. Также среди интеллектуалов распространено такое бремя как одиночество.

"Немногие люди могут понять и принять все особенности человека с развитым интеллектом, поэтому одаренные люди редко обладают сколько-нибудь значительным количеством друзей. Впрочем, одиночество бьет по ним в меньшей степени, чем по остальным, т.к. человеку с неординарными способностями всегда есть, чем заняться и о чем подумать", - говорится в материале, опубликованному об исследовании ученых на портале Planet-today.