Названы основные пути «заражения» телефона вирусами

Вирус может проникнуть на телефон разными путями, например, через подозрительные ссылки или загрузку файлов от незнакомых отправителей. Эксперт объясняет, что такие ссылки могут быть видны или скрыты в тексте писем, sms-сообщений или изображениях. Когда пользователь переходит по этим ссылкам, автоматически начинается загрузка заражённого файла. Ещё один способ заражения — непроверенные игры или другой контент от неизвестных разработчиков.

Пользование общественным Wi-Fi также может быть опасным, так как такие сети часто не защищены и представляют угрозу для распространения вирусов. Эксперт предупреждает, что особенно важно быть осторожным при вводе личной информации, например, номера телефона, при подключении к общественным сетям.

Всплывающие окна и баннеры на веб-сайтах также могут быть источником вирусов. Они могут привлечь внимание или напугать пользователя, чтобы тот перешёл по ссылке, предоставленной мошенниками.

Хорошая новость состоит в том, что в магазинах приложений App Store и Google Play редко можно встретить заражённые вирусом приложения, так как они проходят проверку перед публикацией.

Самый надёжный способ избежать заражения вирусами на телефоне — это быть осторожным и внимательным, а также следовать основным правилам безопасности.