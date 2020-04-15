Названы основные сферы для внедрения искусственного интеллекта в России

Так, согласно данным источника, на сегодняшний день приоритетными сферами для внедрения искусственного интеллекта на российском рынке являются здравоохранение, финансовые услуги, а также промышленность и транспорт. ”Именно эти отрасли должны обеспечить существенный экономический рост РФ с точки зрения продолжительности жизни и экономической активности населения, производства товаров с высокой добавленной стоимостью, а также функционирования финансовых и транспортных потоков”, - сообщается в результатах исследования.

Отмечается, что само исследование базируется на опросе экспертов, в частности руководителей крупных отраслевых компаний и холдингов, IT-компаний и органов власти РФ, которое было проведено в период с марта по апрель.