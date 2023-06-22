Названы отличия корабельной версии зенитного комплекса «Панцирь» от сухопутной

Если говорить о принципиальных отличиях, то группа эксплуатации другая, высоты полёта целей другие совсем. На суше это, как правило, 50-100 метров, ниже не летят в связи с рельефом. А на море — это высоты от трёх метров и выше полёты, так противокорабельные ракеты летят. Есть особенности, связанные с морской группой эксплуатации.



