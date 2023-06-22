Названы отличия корабельной версии зенитного комплекса «Панцирь» от сухопутной

Названы отличия корабельной версии зенитного комплекса «Панцирь» от сухопутнойО них рассказал главный конструктор предприятия-производителя
Главный конструктор по зенитным комплексам морского базирования Конструкторского бюро приборостроения (КБП) имени Шипунова Александр Жуков назвал отличия морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С», который маркируется как «Панцирь-М».
По словам Жукова, «Панцирь-М» отличается возможностью поражения целей на сверхмалых высотах. Он отметил, что на суше минимальные высоты — 50-100 метров, ниже не летят из-за рельефа. А на море высота цели может быть от 3 метров и корабельный комплекс способен поразить такие цели.
ЗРПК «Панцирь-М» несёт 8 готовых ракет и 32 запасных, вооружён двумя пушками ГШ-6-30 калибра 30 мм.
Если говорить о принципиальных отличиях, то группа эксплуатации другая, высоты полёта целей другие совсем. На суше это, как правило, 50-100 метров, ниже не летят в связи с рельефом. А на море — это высоты от трёх метров и выше полёты, так противокорабельные ракеты летят. Есть особенности, связанные с морской группой эксплуатации.