Названы отличия новой комбинированной вакцины против COVID-19 в сравнении со старыми векторными

Отчёт с результатами исследования опубликован в журнале The Lancet Regional Health — Europe. Исследователи из Университета Умео в течение 2,5 месяцев наблюдали за 700 тысячами пациентов с разными формами протекания коронавируса, а также с самым опасным на сегодняшний день штаммом — SARS-CoV-2, или «дельта».

Выяснилось, что в течение указанного периода у 94 тысяч участников исследования, которые получили комбинацию векторной вакцины AstraZeneca и мРНК-вакцины Pfizer, риск заражения коронавирусом сократился на 67%, у тех кто получил вторую дозу мРНК-вакцины Moderna, риск заражения сократился на 79%. При этом общая эффективность вакцин в среднем — 68%.

Отдельно отмечается, что те пациенты, которые получили две дозы векторной AstraZeneca, остались в безопасности только на 50%.

По словам учёных, при оценке эффективности вакцин они учитывали все возможные факторы риска от заболевания коронавирусом. При этом комбинация векторной и мРНК-вакцины оказалась наиболее эффективной и против «дельты», что с точки зрения исследователей — важный момент. Также отмечено, что случаи тромбоэмболических осложнений для всех комбинаций были крайне редкими.