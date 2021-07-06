Названы овощи, помогающие похудеть

В первую очередь эксперты отметили, что разницы между вареными и свежими овощами практически нет. Так, в сырых овощах содержатся питательные вещества и витамины группы B и C. Но они также сохраняются и после варки, просто, возможно, в меньших количествах, пишет PopSugar.

Среди овощей-помощников в вопросе похудения специалисты назвали брокколи, морковь, листовой салат, перец и цветную капусту. Это связано с тем, что в них содержится малое количество крахмала.

При этом они также посоветовали употреблять больше овощей, богатых клетчаткой. Она н только способствует насыщению, но и поддерживает уровень сахара в крови, а значит, что лишает шанса переесть.