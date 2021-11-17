Названы пищевые добавки с эффектом «гормона счастья»

За хорошее настроение у человека отвечает гормон серотонин, который к тому же участвует в регуляции работы ЖКТ. По словам Артемьевой, при дисбиотических изменениях кишечника значительно снижается продуцирование серотонина, от чего могут начаться перепады настроения. Для поднятия уровня серотонина нужно принимать курс пробиотиков, влияющих на увеличение полезных бактерий и играющих важную роль в метаболизме этого гормона.

Не менее важно в достаточном количестве получать Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они тоже регулируют метаболизм серотонина, кроме того, защищают клетки головного мозга от разрушения мембран и в итоге от деменции. Омега-3 снижают уровень кортизола — гормона стресса, а также уменьшают психоэмоциональное напряжение и предупреждают риск развития депрессии.

Обязательны и для хорошего настроения, и для повышения сопротивляемости организма витамин D и витамины группы В. Витамина D много в жирной морской рыбе и рыбьем жире либо в препаратах. Этот витамин защищает организм от развития опухолей, повышает эффективность врождённого и приобретённого иммунитета.

«Для улучшения настроения также рекомендованы комплексы витаминов группы В, так как очень часто, получая анализы пациентов с дисбиотическими изменениями в кишечнике, мы видим дефицит данной группы витаминов (в первую очередь В9 и В12). Кроме того, в общем анализе крови мы видим изменение соотношения лимфоцитов и нейтрофилов, что будет говорить о воспалительном процессе в кишечнике», — добавила эксперт.