Названы плюсы и минусы защиты танков НАТО в сравнении с российскими

Автор отметил, что проблема защищённости натовских танков более сложная, чем принято считать. И она не лежит на поверхности, так как западные машины тоже защищены, но иначе.

СССР разрабатывал реактивную броню, предполагающую «усиление обычной танковой брони контейнерами с пластинами и взрывчаткой, которые оказывают "активное" воздействие на кумулятивные боеприпасы или бронебойные пенетраторы типа БОПС». НАТО отказалось от этой практики ввиду взрывоопасности начинки ДЗ и сопутствующих сложностей. Вместо этого на вооружение приняли другие разработки — неэнергетическую броню.

Речь идёт о комбинированной, или композитной броне Чобхема, выполненной по принципу сэндвича с прочной керамикой между слоями; эту броню впервые начали использовать британцы. И о программе NERA (Non-explosive reactive armor — невзрывная реактивная защита) — детище армии США; принципы действия этой брони похожи на советскую ДЗ, разница в использовании пластика и резины (ранние версии), а сейчас — поликарбоната.

Американская защита построена таким образом, что внутри подвижных бронепластин интегрированы не более прочные, а более упругие материалы. «Упругий вкладыш инертен при попадании, изгибается и вспучивается, увеличивая толщину для прохождения пенетратора и вызывая смещение панелей», — подчеркнул Воронов. И это более похоже на российские аналоги.

В целом защита натовских танков имеет и свои плюсы, и минусы. К плюсам относится:

невзрывная (нереактивная) броня более безопасна в обращении;

при срабатывании ДЗ нет никаких рисков для не укрытой пехоты и других солдат рядом с техникой;

натовская броня в большинстве вариантов исполнения легче по массе, чем аналоги на российских танках;

дешевле, что является серьёзным аргументом;

относительная простота интеграции и замены;

западная броня не боится тандемных кумулятивных боеприпасов, когда передний заряд применяется для деактивации блока ДЗ, а второй поражает саму броню.

Минусы таковы:

сложности в бортовом бронировании;

неэнергитическая (нереактивная) броня всё же уступает в стойкости наиболее современным реактивным ДЗ;

с помощью реактивной защиты проще закрывать участки ходовой;

более высокая стойкость к кумулятивному поражению, но против современных БОПС результативность значительно ниже, «поэтому NERA усиливается блоками из обеднённого урана, что множит на ноль превосходство по массе».

И не стоит заниматься шапкозакидательством: «лёгкость» поражения западных танков, переданных Украине, обусловлена не слабой защитой брони, а устаревшими версиями. Вот что об этом думает автор: «В довесок к повесточке — Украина получала танки преимущественно 1980-1990-х годов, в то время как NERA применяется в основном в современных Абрамсах М1А2. Большинство поставляемых Леопардов полагаются на классическую комбинированную броню и дополнительные резиновые экраны, в общем, это аналог устаревшего Чобхема».