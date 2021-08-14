Названы полезные для нормальной работы кишечника продукты

Отмечается, что нормальное функционирование кишечника обеспечивается балансом между «плохими» и «хорошими» бактериями. Здоровье кишечника можно поддержать добавив в рацион набор конкретных продуктов.

Так, для улучшения пищеварения рекомендуется употреблять кожуру цитрусовых. Дело в том, что она содержит в себе d-лимонен, благотворно влияющий на перистальтику. Избавиться от повышенного газообразования можно путем добавления в рацион имбиря. Еще одним продуктом, который полезен для кишечника, был назван шпинат. Согласно данным источника, он ограничивает рост вредных микроорганизмов.

В список полезных продуктов вошли также овес, который увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, ферментированные продукты, яблоки и лососевые рыбы.

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