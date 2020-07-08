Названы полезные для здоровья свойства чеснока

Так, согласно информации, которой поделились журналисты портала, одним из самых важных преимуществ чеснока можно назвать профилактику болезни Альцгеймера - болезни мозга, которой подвержено большое количество людей преклонного возраста. Связана подобная польза с тем, что в чесноке содержатся такие вещества, как кальций, калий, фосфор, марганец, йод, эфирные масла, витамины группы В и С.

Также специалисты выделяют чеснок и в борьбе с такими заболеваниями, как простуда и грипп. Продукт является не только отличным профилактическим средством для недопущения заболевания вышеперечисленными болезнями, но и прекрасным народным средством для снижения тяжести заболеваний.