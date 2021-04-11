Названы полезные продукты, которые не стоит есть на ночь

В число соотвествующих продуктов она отнесла сельдерей. Она отметила, что данный продукт полезен людям, страдающим от лишнего веса. В то же время, он является сильным диуретиком, поэтому его употребление перед сном чревато частыми походами в туалет в ночное время. Кроме того, не стоит есть на ночь и орехи, имеющие в составе сахар, крахмал и жиры. Они негативно скажутся на отдыхе за счет длительного переваривания.

Помимо прочего не рекомендуется налегать перед сном и на ягоды, фрукты и свежие овощи. Дело в том, что растительная клетчатка способствует запуску процессов брожения ввиду замедления привычного метаболизма вечером. В этой связи человек может столкнуться с болями в животе и метеоризмом. Не стоит также есть бобы, грибы и напитки с кофеином.

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