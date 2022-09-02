Названы популярные Chrome-расширения с аудиторией около 1,5 миллиона человек, ворующие пользовательские данные

Но такая их распространённость порой играет злую шутку с браузером. Так, например, специалисты McAfee опубликовали отчёт, в котором раскрыли сразу пять популярных Chrome-расширения, которые крадут данные пользователей при просмотре сайтов.

Сообщается, что общая их аудитория составляет почти 1,5 млн человек. Что же до названий зловредного софта, то вот они: Netflix Party, Netflix Party 2, Full Page Screenshot Capture, FlipShope и AutoBuy Flash Sales.

Что самое интересное, Google не то чтобы оперативно отреагировала на отчёт. Так, поисковый гигант удалил лишь Netflix Play, Netflix Play 2 и AutoBuy Flash Sales. Два других расширения всё ещё доступны для скачивания.