Названы последствия ежедневного употребления энергетиков

Она напомнила, что такие напитки имеют в своем составе высокие дозы стимулирующих веществ, вроде кофеина, гуараны, таурина и женьшеня. Эффект бодрости от них длится порядка трех-четырех часов, однако впоследствии человек чувствует себя еще более уставшим.

“Прилив энергии сменяется спадом, поскольку стимулирующий эффект обеспечивается в основном за счет внутренних резервов организма. Само по себе разовое употребление энергетика неопасно, однако ежедневное чревато проблемами с нервной системой: депрессиями и подавленностью”, — предупредила россиян Ольга Кораблева.

Кроме того, злоупотребление энергетиками чревато мигренями, артериальной гипертензией, сбоями сердечного ритма, а также проблемам с кишечником и желудком.