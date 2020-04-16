Названы последствия коронавируса для легких и мозга

”Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло”, — отметила эксперт.

Кроме того, у переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме могут также появиться неврологические симптомы. Так, у пожилых людей фиксируются спутанность сознания, а также дезориентация. Баранова сообщила об уверенности в том, что данный вирус способен провоцировать нейровоспаление.