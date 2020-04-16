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Названы последствия коронавируса для легких и мозга
От нейровоспаления до уменьшения объема легких
Профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анчей Барановой были названы последствия коронавируса нового типа для легких и мозга. Так, по ее словам, у людей, переболевших коронавирусом в тяжелой форме врачи обнаруживают ухудшение функционирования мозга, а также уменьшение объема органов воздушного дыхания.
”Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло”, — отметила эксперт.
Кроме того, у переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме могут также появиться неврологические симптомы. Так, у пожилых людей фиксируются спутанность сознания, а также дезориентация. Баранова сообщила об уверенности в том, что данный вирус способен провоцировать нейровоспаление.