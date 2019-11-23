Названы последствия запрета политической рекламы в Twitter для выборов в США

”Думаю, что это будет иметь большой эффект на предвыборную кампанию, потому что Twitter был важным ресурсом при проведении кампаний. Социальные сети в целом очень ценный ресурс в сборе средств и контактах с избирателями. Поэтому невозможность проводить политическую рекламу в Twitter затруднит это”, - поделилась Макдермотт, добавив, что нынешним политикам предстоит перейти на сторонние сервисы.

Напомним, что в конце октября основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что в социальной сети будет введен полный запрет политической рекламы. Данное нововведение, которое вступило в силу буквально вчера, все же предполагает публикацию политической рекламы в новостных изданиях, однако без агитации за или против распространяемых тем или рекламодателей.