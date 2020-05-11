Названы правила безопасной покупки товаров в интернете

Так, ведомство порекомендовало россиянам насторожиться, если продавец рекомендует оплатить товар, а также его транспортировку, наложенным платежом, поскольку содержание посылки покупатель сможет посмотреть лишь при получении. Кроме того, следует помнить, что расходы на пересылку товара обратно лежат на покупателе, однако есть вероятность и вовсе не получить средства за возвращаемую вещь. В Роспотребнадзоре также порекомендовали перед оформлением покупки убедиться в наличии на сайте реквизитов продавца. Эксперты также советуют ограничить перевод средств на банковскую карту физических лиц.

”Покупатель, совершая покупки через Интернет, вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней”, - рассказали в Роспотребнадзоре.