Названы приближающие старость продукты

Для выявления влияния определенных продуктов в рационе на ускорение старости ученые изучили данные 886 добровольцев различных в возрасте от 57 до 91 года. Ученые обнаружили, что негативное влияние на организм оказывает употребление в пищу ультра обработанных изделий. В то время как ускорить процессы старения способны такие продукты, как колбасы, гамбургеры, а также пицца промышленного производства. Кроме того, в число приближающий старение продуктов также вошли десерты, сладкие сухие завтраки, а также такие безалкогольные и газированные напитки, а также молочные коктейли.

Так, согласно опубликованным данным, часто употребление вышеперечисленных продуктов в два раза ускоряет процессы старения организма.