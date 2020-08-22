Названы причина возникновения эхо в смартфоне

”Качество связи при голосовых услугах очень важно по той причине, что разговор может практически быть не слышен, и это вносит свои коррективы в необходимость перезванивать еще раз, перезагружать телефон”, — поделился эксперт.

Также специалист отметил, что помимо эхо, так называемый “железный” голос тоже может говорить об ухудшении качества передачи голосовой услуги. Заподозрить ухудшение можно и в том случае, если звук доходит до абонента только после определенного промежутка времени.