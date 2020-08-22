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Названы причина возникновения эхо в смартфоне
От расстояния от базовой станции до количества пользователей
Главой TelecomDaily Денисом Кусковым была названа причина возникновения эхо в смартфоне. Так, согласно данным специалиста, на качество передачи голосовой услуги может влиять сразу несколько факторов, в числе которых плохое соединение в базовой станцией, большое количество пользователей, а также расстояние от станции.
”Качество связи при голосовых услугах очень важно по той причине, что разговор может практически быть не слышен, и это вносит свои коррективы в необходимость перезванивать еще раз, перезагружать телефон”, — поделился эксперт.
Также специалист отметил, что помимо эхо, так называемый “железный” голос тоже может говорить об ухудшении качества передачи голосовой услуги. Заподозрить ухудшение можно и в том случае, если звук доходит до абонента только после определенного промежутка времени.